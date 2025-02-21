Народная депутатка Украины Оксана Дмитриева рассказала, планирует ли власть все же снижение мобилизационного возраста и мобилизацию женщин, а также что не так с контрактами для 18-летних, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала в авторской программе Геннадия Кирии «Внимание: Кирия».

«Сложнее всего ответить, хватит ли голосов. Ибо, знаете, как у нас бывает, все ходят и говорят: Нет-нет, я за это голосовать не буду. А потом смотришь на табло и удивляешься. Поэтому я буду говорить только за «Розумну політику», потому что «Розумна політика» точно не будет за это голосовать, не поддерживает ни мобилизацию женщин, ни снижение мобилизационного возраста», – утверждает Оксана Дмитриева.

Как рассказывает гостья программы для Politeka, они уже находили в одном законе такую ​​щель, которая была буквально первым шагом к мобилизации женщин и снижению мобилизационного возраста, определенные намеки, но это убрали. Поэтому, уверяет она, «Розумна політика» и дальше будет за этим следить.

Однако, напоминает депутат для Politeka, появились контракты для мужчин в возрасте 18-21. По ее словам, больше всего возмущены этим военные, потому что среди них тоже есть те, кто пошли добровольцами в 18 лет, на фронте уже 3 года, но таких преимуществ, как предлагается сейчас, не получили.

«Военные говорят, что ничего плохого против молодежи у них нет, но это просто такое отношение… Вот человек пришел, год повоевал, получил хорошие деньги, льготы какие-то, и уехал отдыхать, а они дальше остаются совсем на других условиях. Это деморализует их просто. Я не знаю, кто такую ​​идею предложил, но на фронте не очень хорошее отношение к этому. Военные разочарованы в таком решении», – объясняет Оксана Дмитриева.

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