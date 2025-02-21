В Киеве родственников павших и пропавших без вести на фронте воинов пригласили на обсуждение политики чествования.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко провел встречу с семьями погибших, пленных и пропавших без вести военных-киевлян.



Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Тимур Ткаченко поручил систематизировать погребение, чествование и мемориализацию Героев

«Провел нелегкую, но очень нужную встречу с семьями наших погибших Героев, с близкими пленных и пропавших без вести киевлян, жителей столицы. Отчитываюсь, прежде всего, перед собравшимися, а также всеми киевлянами, кто переживает горе потерь и неизвестности», – говорится в сообщении.

Ткаченко рассказал, что он поручил систематизировать как индивидуальные вопросы, так и то, что являются распространенными проблемами: погребения, чествования, мемориализации, качества взаимодействия с учреждениями и чиновниками, культуры на кладбищах, в публичном пространстве.

По его словам, общий вывод таков, что мы остро нуждаемся в системности и человекоориентированности.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко пообещал сообщать о следующих публичных встречах и их формате.