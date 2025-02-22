Политолог Вадим Карасев объяснил, что, чтобы закончить российско-украинскую войну на поле боя, сначала надо разобраться с глобальной холодной войной между россией и Западом, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, сейчас идет эпоха завершения войны, вопрос только, в какой форме и с какими переговорами. То есть, подчеркивает он для Politeka, чисто в военном плане все закончилось, да, боевые действия на линии фронта еще продолжаются, но все понимают, что в политическом смысле война закончена.

«Речь идет об ее завершении и формах завершения, участниках переговоров, на каких условиях, перемирии, кто главные переговорщики… Вокруг этого основные конфликты последних дней. Ну, имеется в виду публичные конфликты, заявления, опровержение и так далее. То есть сейчас главный вопрос уже – не закончить ли войну, а как ее закончить, как ее завершить на наиболее благоприятных для каждого участника этой войны условиях», - объясняет Вадим Карасев.

Попутно он напоминает, что фактически идет две войны, и первая – это холодная, гибридная между Западом и россией, а вторая – горячая российско-украинская. Как объясняет эксперт для Politeka, хоть первая и считается глобальной, большой, но именно вторая опасная и смертоносная, из-за нее погибло уже слишком много людей, как военных, так и гражданских. Как он подчеркивает, и вся проблема в тому, что одну войну без другой не завершить, надо только решить, какая должна остановиться первой, чтобы остановилась и вторая.

«Надо учитывать, что должно предшествовать в урегулировании в общем – малая российско-украинская война или большая война США и россии. Вот Трамп и путин идут по такому пути, что сначала надо вот эту большую войну закончить, они ее завершают уже», - утверждает Вадим Карасев.

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