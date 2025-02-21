Фонд «Омега-Дом» открыл масштабный сбор в размере 5 000 000 гривен, чтобы обеспечить водолазы Центра специальных подводных операций «Омега» приборами ночного видения.
Ссылка на банк сбора: Монобанк
Почему это важно?
Водолазы ЦСП «Омега» выполняют самые сложные спецоперации, часто проходящие в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. Приборы ночного видения позволят им действовать еще точнее и безопаснее, выполняя задачи по защите страны.
Каждый донат приближает подразделение к получению необходимого оборудования!
Спецподразделение "Омега" также объявляет набор в свои ряды.
«Омега-Дом» ищет мотивированных и преданных своему делу профессионалов, готовых стать частью команды.
Что предлагается?
- Регулярные учения и тренировки для поддержания высокого уровня подготовки.
- Полное обеспечение современным снаряжением и ресурсами.
- Конкурентная заработная плата в соответствии с действующим законодательством.
Как подать заявку?
- Звоните по телефону: 066-000-3073
- Заполняйте анкету по ссылке: Форма регистрации
Любая помощь, будь то финансовый взнос или информационная поддержка, чрезвычайно важна. Итого — к Победе!