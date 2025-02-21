Фонд «Омега-Дом» открыл масштабный сбор в размере 5 000 000 гривен, чтобы обеспечить водолазы Центра специальных подводных операций «Омега» приборами ночного видения.

Эти устройства играют критически важную роль в выполнении боевых задач и повышении эффективности работы подразделения.

Ссылка на банк сбора: Монобанк

Почему это важно?

Водолазы ЦСП «Омега» выполняют самые сложные спецоперации, часто проходящие в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. Приборы ночного видения позволят им действовать еще точнее и безопаснее, выполняя задачи по защите страны.

Каждый донат приближает подразделение к получению необходимого оборудования!

Спецподразделение "Омега" также объявляет набор в свои ряды.

«Омега-Дом» ищет мотивированных и преданных своему делу профессионалов, готовых стать частью команды.

Что предлагается?

  • Регулярные учения и тренировки для поддержания высокого уровня подготовки.
  • Полное обеспечение современным снаряжением и ресурсами.
  • Конкурентная заработная плата в соответствии с действующим законодательством.

Как подать заявку?

Любая помощь, будь то финансовый взнос или информационная поддержка, чрезвычайно важна. Итого — к Победе!