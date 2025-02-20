Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что Украины не было на переговорах в Саудовской Аравии, потому что там США и рф говорили не об Украине, разговор с нами будет дальше, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это верхний уровень. Наша ситуация, наш вопрос, наши проблемы, наша трагедия будет решаться на втором этапе. Этот уровень будет, когда будет обсуждаться европейский театр военных действий. А они обсуждали все, мир весь: и Тихоокеанский регион, и Латинскую Америку, и Африку, и Арктику. Вот это все большое, это не наше, мы отношения к этому не имеем», - объясняет Олег Стариков.

Так что, констатирует он, переговоры в Саудовской Аравии касались Украины максимум на 20%, а 80% - остальной мир, остальные вопросы. Главный из которых, подчеркивает эксперт для Politeka, – мировой войны конвенциональным оружием, термоядерной войны между США и рф не будет, то есть красный телефон, который был поставлен после Карибского кризиса, обратно заработал.

А на втором уровне, продолжает он, будет российско-украинская война, будут отдельные переговорные группы, и Украина тоже должна выбрать высококлассного дипломата старой школы, которого будут уважать в мире. И важно, объясняет эксперт для Politeka, войти в мировой тренд, который задают США, чтобы не было этой критики, важно научиться проявлять гибкость, чтобы нас стали слушать.

«У нас еще осталась неделя, может, две для того, чтобы войти в этот международный тренд, который сейчас идет. Если мы в него не войдем, то поезд улетит, а мы останемся на полу. Поэтому вот сейчас самое основное, над чем мы должны думать, - это отбросить эти все обиды. Как дети, хочу копалку, хочу то… Сколько уже можно? Начинается взрослый разговор, пришли взрослые дяди», - заключает Олег Стариков.

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