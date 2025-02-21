Политолог Руслан Бортник заявил, что поведение Трампа, возможно, это просто давление, чтобы президент Украины был более сговорчивым на переговорах, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы живем в постмодерне, где неважно, говоришь ты правду или неправду, особенно если ты являешься лидером самого сильного, самого могущественного государства в мире. Важно, что тебя слышат, на тебя обращают внимание и твои слова начинают играть политическую роль», - подчеркивает Руслан Бортник.

По мнению эксперта, американскому обществу совершенно не важно, какой рейтинг у президента Украины – 4% или 40%. Главный посыл Трампа, объясняет он для Politeka, состоит в том, что у Зеленского просто низкие рейтинги, то есть это непопулярный лидер и США его не будут больше поддерживать, отсюда и все эти заявления о необходимости проведения выборов в Украине.

«Означает ли это, что США больше не делают какую-либо ставку на Зеленского или это просто элемент шантажа, давления на Зеленского с целью снижения критики, негативной риторики с его стороны? Пока не до конца понятно. Но это, очевидно, реакция Трампа на те заявления Зеленского последних дней, которые явно Трамп прочитал, в том числе о том, что Украина не признает каких-либо переговоров в Саудовской Аравии между россией и Соединенными Штатами Америки», - рассуждает Руслан Бортник.

К тому же, подчеркивает он, надо понимать, что Трамп будет договариваться только с сильными, пусть даже эти сильные не будут справедливыми, потому что это чистый бизнес. А что касается других игроков на этой арене, объясняет эксперт для Politeka, то есть Украины и Европы, то они все же зависят от США, поэтому их будут встраивать в модель переговоров в той или иной мере, частично учитывая интересы, но все же принуждая к принятию ключевых результатов.

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