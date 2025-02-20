Символично в День Государственного Герба Украины Николай Томенко, профессор кафедры теории и истории государства и права НА СБУ, представил свою новую книгу, которая охватывает ключевые аспекты истории и конституционного строя Украины, знакомит читателя с выдающимися украинцами, культурными символами нашего народа и объектами национального наследия ЮНЕСКО.



«Сейчас очень важно воспитывать образованного, ответственного и патриотически настроенного гражданина, ведь именно так мы строим сильное государство. В этой книге собраны базовые понятия, которыми должен обладать каждый украинец. Искренне признателен Академии за поддержку этой инициативы и содействие в издании книги», – отметил автор.



К презентации присоединились генерал-майор СБУ Валерий Картавцев, исполнявший обязанности ректора НА СБУ в 2003-2004 гг., Юрий Савчук, генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Официальная с. и Виталий Коцур, ректор Университета Григория Сковороды в Переяславе.





Ректор Академии Андрей Черняк подчеркнул уникальность труда и отметил, что факты, приведенные в книге, должен знать каждый сознательный гражданин, ведь «Азбука гражданина Украины» также развенчивает навязанные мифы и псевдоисторические теории относительно нашего государства, и помогает сформировать патриотическое мировоззрение.

«Очень важно, что презентация издания состоялась именно в День Государственного Герба Украины здесь, в Академии СБУ, в стенах которой безусловно чувствуется господство атмосферы патриотизма и национального сознания», – добавил историк Юрий Савчук.





«Рекомендую эту книгу к прочтению всем гражданам Украины. Она не только формирует патриотическое мировоззрение, но и расширяет знания о нашем государстве. Особенно приятно видеть, что в Академии такое большое значение уделяется воспитанию молодежи», – подчеркнул Виталий Коцур.

В конце мероприятия Николай Томенко подарил подписанные экземпляры «Азбуки гражданина Украины» курсантам НА СБУ, которые заняли призовые места в конкурсах и олимпиадах по украинскому языку и истории