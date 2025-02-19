Недавно завершилось очередное заседание бюджетной комиссии Киевского городского совета, на котором обсуждались ключевые вопросы, непосредственно влияющие на жизнь города и поддержку военных.

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко поделился результатами заседания, на котором было принято несколько важных решений.

Одним из основных пунктов повестки дня было перераспределение помощи для защитников. На заседании было рассмотрено более 50 вопросов поддержки военных, включая как финансовую помощь, так и обеспечение защитников всем необходимым для выполнения их задач.

Также был поднят вопрос дополнительной поддержки для ветеранского бизнеса. Речь шла о предоставлении помощи тем защитникам и защитницам, которые по возвращении на мирную территорию занимаются предпринимательской деятельностью. Это позволит поддержать ветеранов, способствуя развитию их бизнеса и обеспечивая дополнительные возможности для их трудоустройства.

Еще одной важной темой было заслушивание отчета Департамента внутреннего финансового контроля и аудита. На заседании была проанализирована деятельность главных распорядителей бюджетных средств, в частности, рассмотрены вопросы значительных финансовых потерь в отдельных предприятиях города.







Как отметил Витренко, одной из самых больших проблем являются финансовые потери в предприятиях коммунальной собственности. В частности, Киевводоканал понес потери в размере 72 млн грн, а другие предприятия — около 50-40 млн грн. Это явилось серьезной темой для обсуждения, ведь некоторые из этих предприятий устанавливают рекорды по размерам финансовых потерь бюджетных средств столицы.



По результатам заседания было принято решение пригласить главных распорядителей бюджетных средств на следующее заседание комиссии для объяснения этих потерь. Также будет инициировано расследование причин столь значительных финансовых проблем.

Это заседание стало важным шагом по повышению прозрачности использования бюджетных средств города, а также дополнительной поддержки для тех, кто борется за мир и покой в ​​Украине.