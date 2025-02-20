Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, на сколько процентов поднимут пенсии украинцам и предупредила, что до марта всем предстоит пройти идентификацию в банках, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как сообщает журналистка, с 1 марта состоится индексация пенсий, хотя надеяться на большие надбавки все равно не нужно, учитывая инфляцию. То есть, объясняет она для Politeka, как только у нас поднимается инфляция, власти немножко поднимают и пенсию, чтобы это не очень сильно чувствовалось, но в целом это все пыль в глаза.

«Кстати, осталось, ну, совсем немного здесь до марта, а Минсоцполитки так и не дало до сих пор процент, на который увеличится пенсия. Я думаю, что она будет 10%, максимум 11%. Но, знаете, как говорится, пусть я лучше буду ошибаться, а люди получат в марте нормальные большие надбавки», - отмечает Екатерина Котенкова.

Также, сообщает она для Politeka, до марта в банках нужно пройти идентификацию, то есть подтвердить свою личность. По мнению журналистки, о нас уже хотят знать просто все, ведь недавно запустили идентификацию пенсионеров, что действительно этот человек получает пенсию, а теперь уже и банки проверяют клиентов. По ее словам, нужно пройти эту идентификацию, иначе могут заблокировать карточку, но при этом внимательно проверять сообщение, действительно ли это банк, потому что мошенники не спят.

«С 1 марта запускают карточку «Дія». Это карточка, которая, разумеется, будет открываться в «Дії». Зачем хотят это сделать? Хотят туда перевести все госвыплаты, то есть этакую ​​хотят сделать одну карточку для всех выплат», - сообщает Екатерина Котенкова.

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