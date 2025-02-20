Политолог Вадим Карасев объяснил, что переговоры США и рф уже начались, а с Украиной будут вскоре, поэтому рано закатывать истерики, а главное – война закончится и страна сможет развиваться, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, у нас на одному уровне есть российско-украинская война, а на другом – также война россии с НАТО, которая проходит в гибридной, холодной форме. Поэтому, объясняет он для Politeka, не стоит удивляться, что США и россия начали свои переговоры без Украины и Европы, общие переговоры будут дальше.

«Я не говорю сейчас, как это будет, когда это будет, хорошо ли это… Ни хорошо, ни плохо... Понятно, что не хорошо, но и закатывать истерики, что все плохо… Потому что, если войну не остановить, а Америка выйдет из нее и не даст нам на продолжение войны оружие, разведданные, деньги, отключит Starlink, то это будет военная катастрофа. А сейчас ее нет. Да, конечно, мир будет такой себе. Болезненный, но мир. А мы хотим что? Продолжать дальше без поддержки США, полагаясь только на поддержку Европы? Которая ни о чем, тем более в военном деле», - объясняет Вадим Карасев.

Как он рассказывает для Politeka, это все началось еще с мюнхенской речи путина 2007 года, потом Бухарестский саммит 2008 года, где озвучили приглашение о вступлении в будущем Украины и Грузии в НАТО, предлагалось дать нам ПДЧ, потом россияне пошли в Грузии, дальше в 2014 году и в Украине, и вот полномасштабная война в 2022 году – и все это укладывается в большую войну НАТО и рф, которую Трамп решил завершить. Об этом, утверждает эксперт, и начались переговоры в Саудовской Аравии.

«Все будет хорошо, потому что война остановлена будет. И в современном мире нет вечных победителей и вечных побежденных, даже если вот так ставить вопрос. Окончательных итогов нет. Поэтому главное сейчас, что страна должна развиваться, а не воевать и партизанить», - заключает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Разумков заявил, что последствия переговоров в Саудовской Аравии могут привести к катастрофе.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко о неоимперских амбициях путина: «россия может и на Стамбул пойти».