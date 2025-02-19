Поэт и композитор Евгений Рыбчинский возвращается в дело 90-х. Именно в годы становления украинской государственности его "Музыкальная биржа" была причастна к звездным проектам Павла Зиброва, таисии павлий, EL Кравчука и даже ВИА Игры. В коллаборации с композитором и саундпродюсером Владимиром Бебешко наследственный поэт создал десятки незабываемых украинских песен. Часть из них Рыбчинский намерен возобновить благодаря новому продюсерскому проекту.



Об этом известный сын знаменитого отца сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я возвращаюсь к делу, которым занимался все 90-е, когда "гремела" "Музыкальная биржа", comeback к продюсированию. Кроме своего сольного проекта буду продюсировать артистку, с которой уже записал полдесятка песен. Это солистка ансамбля Вооруженных сил Украины Христина.

Он также сообщил, что с Охитвой "неоднократно выступал перед нашими героями по самым горячим направлениям этой войны".









"Некоторые, возможно, уже слышали по радио наш дуэт "Не спрашивай меня, почему". Это был дебют, а на выходе целая программа. Пожелайте нам творческих успехов, удачи и вдохновения", - написал маэстро.

Напомним, песня "Не спрашивай меня, почему" была написана Евгением Рыбчинским для тогда еще народной артистки Украины таисии повалий в 2000 году и стала одной из лучших песен начала 2000-х. Автор еще в 2014 году запретил предательнице исполнять его песни.

В предыдущих сообщениях автор и продюсер неоднократно упоминал повалий "незлым, тихим" словом.

"Сегодня имя повалий звучит противно и противно, оно стало символом измены Родине и рабского преклонения перед ненавистным "русским миром". Но так было не всегда. Когда-то просто та пела на украинском и собирала полные залы поклонников, ее называли "золотым голосом" Украины и награждали самой.

Когда мои песни в ее исполнении пела вся страна. Однако предательница уже давно сменила репертуар, а всенародно любимые песни так и остались приятными воспоминаниями. Однако песни не виноваты в том, что их поют иногда совершенно недостойные личности... Поэтому я решил возродить свои хиты и дать им новое современное звучание", - написал Евгений в своем фейсбуке в октябре прошлого года.

Анжела Норбоева, Кристина Охитва и Евгений Рыбчинский

Продюсер признался, что проехал "тысячи км дорог, выступая перед нашими мужественными защитниками" вместе с солисткой ансамбля Вооруженных сил Украины Кристиной Охитвой. Также известно, что познакомила автора и певицу известная антрепренерша Анжела Норбоева, известная как владелица проекта "Шлягер года".

Фотография из соцсетей Евгения Рыбчинского

На цифровых платформах раскручиваются три песни с известными названиями в исполнении Евгения и Кристины: "Не спрашивай меня, почему", "Этот дождь надолго" и "Будет так". Как сообщили УД в команде Рыбчинского, "на выходе" знаменитый "Чертополох", записанный новоиспеченным дуэтом Рыбчинский-Охитва в классической оркестровой аранжировке. "В українському шоубізі купа вільних ніш. На місце прими, умовної Ротару, або тої самої повалій, нині претендують кілька талановитих виконавиць, це і блискуча Тіна Кароль, і "народна" Наталя Бучинська, і співачки калібром поменше. Але в жодної з них немає "Чортополоха", "Буде так", або тої самої "I love you". І в жодної немає компетентного і досвіченого продюсера, який пише хіти, або такого видатного радника як Юрій Рибчинський. У нашого з Христиною творчого тандему є все для успіху і визнання. Молимося лише за перемогу і мир, повернення територій і громадян, за суверенність і мову, і, звичайно за пісні. Бо як казав Тарас Петриненко "без пісень нема життя", - прокоментував УД свої наміри Євген Рибчинський. На днях на YouTube и стриминговых платформах состоялась премьера римейка "Будет так", спетого новым дуэтом. Желаем дуэта вдохновения и удачи.





