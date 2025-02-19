Команда БФ молодежной инициативы «Надежда» продолжает поддерживать украинских военных по самым горячим направлениям. Благотворители передали помощь в десятки подразделений, снабдив наших защитников критически необходимым снаряжением.

Среди переданного:

- автомобиль Volvo для выполнения боевых задач;

- 10 Швейцарских аппаратов Easy Pulse для косвенного массажа спасающих жизнь сердца (за все время войны фонд передал 110 таких аппаратов);

- 20 современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) от "УкрАвиаКосТех" (ранее передали еще 150 РЭБ на фронт);

- старлинки, дроны Mavic, генераторы, зарядные устройства;

- витаминные комплексы, термоодеяла и другое оборудование для медицинских стабпунктов.

Между тем, ситуация на фронте остается напряженной. Украинские военные ведут тяжелые бои на Купянском и Лиманском направлениях, а также на Донбассе. За последние недели было совершено более 100 атак противника, однако украинские защитники продолжают удерживать оборону и уничтожать технику врага.

Помощь доставили в населенные пункты: Волчанск, Курахово, Удачное и Покровск, а также другие прифронтовые территории, где она наиболее необходима.

"Наша миссия - спасать жизнь. Когда каждый день - это борьба за выживание, мы не можем стоять в стороне. Благодаря нашим партнерам и всем неравнодушным мы доставляем на передовую не просто технику или медикаменты - мы даем нашим героям шанс вернуться домой. Один спасенный человек - это целый мир. За этот выезд мы передали мы. мы не остановимся!" — отметил Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы "Надежда", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по здоровью нации.