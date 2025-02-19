Политолог Руслан Бортник объяснил, что, Трамп борется с либералами, поэтому, если Украина хочет быть с ним на одной волне, пора писать новые речи для Мюнхенской и других конференций, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мюнхен для нас не совсем, мне кажется, удачный. Возможно, вообще это будет последний Мюнхен, потому что, ну, в США говорят, что они больше ездить на эту конференцию не будут, они сделают что-то другое, более нормальное, п этот атавизм прошлого мира, старого либерального мира должен отмирать», - отмечает Руслан Бортник.

По его словам, Мюнхен – это воронка, в которую снаряд попадает несколько раз. Как эксперт напоминает для Politeka, в 1938 году в Мюнхени начались события, которые привели сначала к захвату украинского Закарпатья, а дальше и к Второй мировой, а в 2022 году выступление президента на Мюнхенской конференции позже россияне использовали как причину для объявления войны, мол, Украина хочет вернуть ядерное оружие и так далее.

«А выступление украинского президента в Мюнхене после неподписания соглашения с США о распределении природных ресурсов, ради которого приехал только назначенный министр финансов, он еще месяц не проработал, а уже приехал в Украину, еще и на фоне массы финансово-экономических вопросов и проблем внутри США, трактовалось как украинское «нет» американским предложениям. Все это вызывает негативную реакцию и определенное ожесточение в отношении к Украине», - объясняет Руслан Бортник.

Как объясняет эксперт для Politeka, Трамп борется с левыми либералами, и либеральными интернационалами, поэтому, если мы хотим ему нравится, надо меньше походить на этого противника, надо оглашать другие речи на конференциях и начинать дружить с другими геополитическими игроками.

Как сообщала Politeka, Карасев сообщил, что Трамп заканчивает большую гибридную войну, которая также является причиной российско-украинской войны.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о снятии санкций с рф и возобновлении G8: «Мечты товарища Трампа, не больше».