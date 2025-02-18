Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина серьезно просчиталась, не добившись участия в переговорах в Париже и Саудовской Аравии, может быть катастрофа, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам гостя программы, лозунг «Ничего об Украине без Украины» пока звучит только из уст президента Зеленского, потому что наших представителей нет ни на саммите в Париже, ни на переговорах в Саудовской Аравии, и это проблема. А чтобы понять, почему так, объясняет он для Politeka, это нужно разгадать логику людей, которые ею не руководствуются.

«Почему президент, будучи в Мюнхене, не попросил, чтобы кто-то, хотя бы кто-то представлял Украину? Окей, он не может, он уехал в командировку. У нас есть премьер, его можно было делегировать туда как представителя Украины, министр иностранных дел, председатель Верховной Рады. Это не персональные личности, которые могут принимать решения, но это показатель присутствия там Украины в той или иной форме. Там никого нет. И надеяться, что они будут отстаивать интересы Украины без Украины – это совершенно так само логично, как надеяться на успех в переговорах об Украине без Украины», - комментирует Дмитрий Разумков.

По его мнению, это вообще параллельные миры, вот в одном живет президент со своей командой, а в другом проходят встречи в Париже и Саудовской Аравии. И самое интересное, объясняет политик для Politeka, что Зеленский будет в Саудовской Аравии, пока там проходит встреча представителей США и рф, но он не будет в ней участвовать, и это уже вообще на голову не налезает.

«Это не смешно. В том-то и проблема, что это не смешно. Мы можем где-то улыбаться как журналисты, как эксперты, как люди. А если мы говорим о государстве, это не смешно. Потому что последствия таких переговоров могут привести к катастрофе», – предупреждает Дмитрий Разумков.

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