Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, власти очень все же хотят сейчас провести пенсионную реформу, ввести накопительную систему, хотя в стране война, экономика нормально не работает, то есть в таких условиях это делать точно не стоит. Да, объясняет она для Politeka, звучит не плохо, чтобы все ваши отчисления были ваши, но в условиях войны нет гарантий, что с вашими деньгами ничего не произойдет.

«7,5 млн украинцев уехали, вот это и стало проблемой. Потому что выехали трудоспособные люди, которые обеспечивали пенсионеров отчислениями в пенсионный бюджет. Те, кто сейчас предлагает новую реформу, говорят, что все будет хорошо», – утверждает Екатерина Котенкова.

По его словам, здесь не нужно придумывать велосипед, потому что идеальную пенсионную систему уже придумали в Гонконге. Как рассказывает журналистка для Politeka, в Гонконге все отчисления, которые человек выплачивает в течение трудоспособного возраста, - это его деньги, и после 65 лет он может их забрать сразу или позже. Кроме того, добавляет она, в Гонконге много видов пособий пенсионерам, социальная политика там на высоком уровне.

«И главное. Если человек производил отчисления, платил всю свою жизнь, а случилось так, что после 65 он умер, его деньги никуда не исчезают, государство их не забирает себе, они достаются детям пенсионера или тем, кого он укажет. То есть там все это подписывается, все это готовится, чтобы, если вдруг что-то произошло, знали, кому отдавать эти деньги. Теперь вопрос, куда идут в Украине деньги платившего отчисления пенсионера, который умер после 65? Куда идут эти деньги в Украине? Я думаю, вы все знаете ответ на этот вопрос. Очень надеюсь, что когда-нибудь и у нас будет такая пенсионная система, как в Гонконге или хотя бы в развитых европейских странах», - заключает Екатерина Котенкова.

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