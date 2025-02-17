Волонтеры БФ молодежной инициативы «Надежда» во главе с соучредительницей Витой Присяжнюк вместе с партнером Евгением Довбней передали Главному управлению разведки МО Украины современное военное оборудование. Передача включала в себя новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЕБ) от «УкрАвиаКосТех» с иммерсионной системой охлаждения, терморегуляцией и высокой мощностью, разведывательные дроны Mavic, окопные и автомобильные РЭБы, а также комплекты систем спутниковой связи Starlink. Это значительно повысит эффективность подразделений ГУР на передовой и обеспечит стабильную связь военных.

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил важность таких поставок для успешного выполнения боевых задач. Он подчеркнул, что современные технологии позволяют украинским разведчикам получать критически важную информацию и эффективно противодействовать врагу.

Между тем, ситуация на фронте остается напряженной. Украинские защитники героически обороняют позиции, в частности в районах Авдеевки, Марьинки и Купянска, где продолжаются активные боевые действия. За последнюю неделю зафиксировано более 450 вражеских обстрелов и 120 штурмовых атак. Военные регулярно получают поддержку как от международных партнеров, так и украинских волонтеров, что способствует их боеспособности и укреплению оборонных возможностей.

«Мы направляем помощь туда, где она самая необходимая. В частности, поддерживаем боевые подразделения ГУР, выполняющие важные задачи на передовой. Благодаря совместным усилиям мы приближаем победу», — подчеркнул председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по здоровью нации Валерий Дубиль.

Миссия фонда – спасать жизнь. Благотворительный фонд «Надежда» уже 27 лет занимается поддержкой социально уязвимых категорий населения. С началом полномасштабного вторжения РФ фонд активно помогает военным, обеспечивая их необходимой техникой и медицинским оборудованием, а также поддерживает внутренне перемещенных лиц и людей в затруднительном положении.