Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

После массового выезда должностных лиц и депутатов на молитву к Трампу и их возвращение в Украину началась очередная рекламная предвыборная истерия о том, как наши властители и депутаты благотворительно помогают армии и народу. Затем возобновились брежневские мероприятия на БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА:

- премия имени ГОРОДСКОГО головы;

- турнир имени местного чиновника;

- дроны от дежурного ВЛАДЕЛЬЦА.

И это все вместе и с последующей рекламой об «искреннем благотворительности» за средства БЮДЖЕТА.

Однако в РЕЙТИНГЕ благотворительного ЦИНИЗМА еще выше народные депутаты.

Вожди парламентских партий и их представители со слезами на глазах рассказывают, как каждую копейку из своих зарплат и зарплат своих помощников тратят на ВСУ.

Напомню, что только за период с 2022-2025 гг. партии Зеленского, Порошенко, Тимошенко и определенный период Вакарчука-Рудик и до запрета ОПЗЖ получили от пенсионеров, учителей, медиков, предпринимателей, военных…

- 2022 год – 797 МИЛЛИОНОВ гривен;

- 2023 год – 753,4 миллиона гривен;

- 2024 год – 811,6 миллиона гривен;

- 2025 год – 890,7 МИЛЛИОНОВ гривен.

Во время войны депутаты ВРУ, которые и сами не слишком перерабатываются, рекордно увеличили зарплаты своим помощницам и помощникам до 132,63 тысячи гривен в месяц. Это при том, что на сайте ВРУ у среднестатистического депутата зафиксировано не более 2 помощников на постоянной основе. То есть, за «сверхсложную и нервную работу» помощницы или помощника депутата наши граждане платят им более 66 тысяч в месяц.

«Европейский и патриотический» Киевсовет решил посоревноваться с «благотворителями из ВРУ» и ВПЕРВЫЕ в истории местного самоуправления и во время ВОЙНЫ решил оплачивать работу 720 помощников 120 депутатов (по 3 помощника у каждого депутата) средствами киевлян. Правда, зарплата одного помощника меньше чем у помощников в парламенте – 24 тысячи гривен! Не забыли киевские депутаты и о себе – заложили по 6 миллионов гривен (720 миллионов в целом) на так называемую депутатскую деятельность.

Сравните с зарплатой врачей, учителей, преподавателей и всей гуманитарной и социальной сферы.

Но первенство в циничном бюджетном благотворительности ведут специалист по делу выпуска почтовых марок с матерными словами президента, миллионер за бюджетные средства Смелянский и резидент США, который платит налоги и откладывает на свою пенсию в Америке, а зарабатывает в Украине Милованов. Эти креативные схемщики деньги пенсионеров, которые собирали «Укрпочту», перечисляли в фонд Милованова, который потом благотворительно помогает благодарному народу.

О пенсионерах же отдельная история. У власти не хватает политической воли в условиях правового режима военного положения ОГРАНИЧИТЬ ВИП-пенсии «элите Кучмы-Януковича» с 300-200 тысяч гривен хотя бы до 23 тысяч (это максимальная пенсия у остальных пенсионеров). О сотнях тысяч зарплаты в наблюдательных советах и ​​бюджетных корпорациях и фантастических премиях киевского и местного чиновничества за любовь к Украине и хищение бюджетных средств 24/7 просто напомню. И все они сейчас, когда запахло выборами, бросились рекламно БЛАГОТВОРИТЬ.

Так что если у Вас есть желание поблагодарить правдивых БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ и МЕЦЕНАТОВ, то предпочтете пенсионерам и простым гражданам, которые из своих мизерных зарплат и пенсий уже 11 лет ТИХО помогают ВСУ.