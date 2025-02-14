Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт отмечает, что произошло именно прямое попадание российского дрона в крышу изоляционного сооружения, покрывающего тонны остатков ядерного топлива, высокорадиоактивных отходов и радиоактивной пыли, это не были обломки от сбивания, это целенаправленная атака, целенаправленный террор. А даже если бы и были обломки от сбивания, объяснил он для Politeka, первопричина – это все равно российская агрессия.

«Таким образом путин пытается унизить Трампа еще больше. Он показывает, что может проводить террор и против ядерных объектов на территории Украины, мол, ему за это вообще ничего не будет. То есть это уже не просто запустить баллистику по территории Украины, это атаковать и ядерные объекты. Это не просто терроризм против гражданских, что тоже есть сокрушительное преступление против человечности и военное преступление, это террор против ядерных объектов», - подчеркивает Александр Мусиенко.

К тому же, отмечает он, путин не зря выбрал Чернобыль, потому что все мы помним эту катастрофу, все видели и сериал от HBO, и не только. Так что, объясняет эксперт для Politeka, абсолютно все осознают, какие потенциально вредные последствия могут быть для всей планеты, особенно для Европы, если путин устроит еще одну такую ​​катастрофу.

«Прорыва во внутренней защитной оболочке нет, уровень радиации, что тоже важно понимать и для нас всех здесь в Украине, остается нормальным. Но мы должны понимать, это шахед. А что, если бы это была ракета? А что будет, если в следующий раз путин решит запустить ракету по ядерному объекту, по атомной электростанции? А он может это сделать. Мы не раз видели, что этого террориста не останавливают никакие барьеры или ограничения», – предупреждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко оценил телефонный разговор Трампа с путиным: «Это говорит, кстати, о слабости россии».

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, как США собираются заморозить российско-украинскую войну по линии фронта, если это не устраивает никого.





