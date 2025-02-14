Об этом он рассказал в своем блоге.
Прежде всего эксперт отмечает, что произошло именно прямое попадание российского дрона в крышу изоляционного сооружения, покрывающего тонны остатков ядерного топлива, высокорадиоактивных отходов и радиоактивной пыли, это не были обломки от сбивания, это целенаправленная атака, целенаправленный террор. А даже если бы и были обломки от сбивания, объяснил он для Politeka, первопричина – это все равно российская агрессия.
«Таким образом путин пытается унизить Трампа еще больше. Он показывает, что может проводить террор и против ядерных объектов на территории Украины, мол, ему за это вообще ничего не будет. То есть это уже не просто запустить баллистику по территории Украины, это атаковать и ядерные объекты. Это не просто терроризм против гражданских, что тоже есть сокрушительное преступление против человечности и военное преступление, это террор против ядерных объектов», - подчеркивает Александр Мусиенко.
К тому же, отмечает он, путин не зря выбрал Чернобыль, потому что все мы помним эту катастрофу, все видели и сериал от HBO, и не только. Так что, объясняет эксперт для Politeka, абсолютно все осознают, какие потенциально вредные последствия могут быть для всей планеты, особенно для Европы, если путин устроит еще одну такую катастрофу.
«Прорыва во внутренней защитной оболочке нет, уровень радиации, что тоже важно понимать и для нас всех здесь в Украине, остается нормальным. Но мы должны понимать, это шахед. А что, если бы это была ракета? А что будет, если в следующий раз путин решит запустить ракету по ядерному объекту, по атомной электростанции? А он может это сделать. Мы не раз видели, что этого террориста не останавливают никакие барьеры или ограничения», – предупреждает Александр Мусиенко.
Как сообщала Politeka, Мусиенко оценил телефонный разговор Трампа с путиным: «Это говорит, кстати, о слабости россии».
Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, как США собираются заморозить российско-украинскую войну по линии фронта, если это не устраивает никого.