Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» во главе с Валерием Дубилем, первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и при содействии мецената Анатолия Шкрибляка передали украинским военным на фронт более 20 современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с иммерсионной системой. Общая стоимость пособия составила более 10 миллионов гривен.

Кроме РЭБов подразделения ВСУ получили 15 зарядных станций, 10 терминалов Starlink, 5000 упаковок витаминных препаратов из Израиля, а также вкусности, термоодеяла и мониторы для стабилизационных пунктов. Помощь доставили на передовую — в частности, на Покровское и Кураховское направления.

«Миссия нашего фонда – спасать жизнь. Современные системы РЭБ от компании «УкрАвиаКосТех» — важная составляющая защиты наших воинов от вражеских дронов и средств радиоэлектронной разведки. Мы видим результаты этой помощи прямо на фронте, когда военные рассказывают, как новое оборудование повышает их безопасность и эффективность. Отдельное спасибо Анатолию Шкрибляку за его вклад в эту инициативу — без поддержки бизнеса такие проекты были бы невозможны», — отметил Валерий Дубиль.

Также он отметил важность помощи армии, ведь от этого зависит приближение победы: «Каждый из нас должен осознать, что безразличие приближает линию фронта. Если мы не поддерживаем военных сегодня, завтра война может постучаться в нашу дверь. Именно поэтому фонд «Надежда» осуществил более 200 гуманитарных выездов на линию боевых действий, привозя не только оборудование и медикаменты, но и поддержку, в которой так нуждаются наши воины».

БФ молодежной инициативы «Надежда» работает уже 27 лет и продолжает активно поддерживать боевые подразделения, военные госпитали и стабилизационные пункты, предоставляя необходимое оборудование, медикаменты и гуманитарную помощь.