Таролог Татьяна Гай сообщила, что боевые действия закончатся несколько иначе, чем все ожидают, и мирного договора с террористами не будет, но Украина своих врагов победит.

Об этом она рассказала в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам гостьи программы, активные боевые действия закончатся совсем не так, как многие ожидают. А также, добавляет тарологиня, она не может сказать, кто будет за столом переговоров при подписании мирного соглашения между Украиной и россией, потому что вообще не видит этого мирного договора.

«Я спросила, почему не будет мирного договора, ведь все к нему так готовятся, все предлагают разные варианты, обсуждают их. Мне информация (ред. – пришла), что с террористом не может быть мирного договора, это все липа, это ненадолго, а война должна закончиться раз и навсегда», - объясняет Татьяна Гай.

А в этом всем, отмечает тарологиня, важна фигура Трампа, и вообще его победу она предсказала еще летом, когда все говорили, что во главе США будет Камала Харрис все это есть в записях, то есть все шли предсказуемой дорожкой, но ей пришла другая информация.

«Я еще летом говорила, что все решит он (ред. – Трамп), потому что у него очень много появилось (ред. – рычагов), и есть чем влиять даже на маразматического деда. Там будут просто ультиматумы. И, к сожалению, ну, или нам к счастью, война будет закончена, враг Трампа будет уничтожен нашими руками. Вот так», - утверждает Татьяна Гай.

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