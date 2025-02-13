С начала текущего года спортивное сообщество Украины активно работает над повышением своей готовности к чрезвычайным ситуациям. В рамках совместного проекта команды FAST и Favbet Foundation , более 1800 тренеров и спортсменов из всех регионов страны пройдут обучение современным методам оказания помощи

Результаты первого этапа

В январе-феврале состоялся первый этап тренингов, во время которого опытные инструкторы FAST провели 10 занятий для 212 участников. В программу присоединились представители таких видов спорта, как спортивная гимнастика, тяжелая и легкая атлетика, дзюдо, гребля, греко-римская и свободная борьба.

Во время обучения спортсмены и тренеры усвоили методы остановки критических кровотечений, оказания помощи обморокам и проведение сердечно-легочной реанимации. Эти навыки могут оказаться решающими в ситуациях, когда каждая секунда имеет значение.

Дальнейшее сотрудничество FAST и Favbet Foundation: Поддержка и масштабирование проекта

Учитывая высокий уровень заинтересованности и положительные отзывы участников, в 2025 году планируется расширение программы. Дополнительные тренинги охватят более 1600 спортсменов в разных регионах Украины. Это первый масштабный проект системного обучения первой помощи среди спортивного сообщества страны.

Учитывая высокий уровень заинтересованности и положительные отзывы участников, в 2025 году планируется расширение программы. Дополнительные тренинги охватят более 1600 спортсменов в разных регионах Украины. Это первый масштабный проект системного обучения первой помощи среди спортивного сообщества страны.

«Перед нами стоят серьезные вызовы — нужно не только охватить как можно больше людей этими жизненно важными знаниями, но и поставить такое обучение на системные рельсы, потому что запрос только растет. Благодарим наших партнеров, благодаря которым мы можем даже в такие сложные времена масштабировать этот проект на всю страну», — отметила директор FAST Евгения Згурова.

«Инвестиции в обучение первой помощи – инвестиции в будущее Украины», – Favbet Foundation

В благотворительном фонде Favbet Foundation, системно способствующем развитию украинского спорта и социальных инициатив, заявили, что будут поддерживать проект до момента полной реализации.

«Мы уверены, что инвестиции в обучение первой помощи среди спортсменов являются инвестициями в будущее Украины. Своей деятельностью мы стремимся создать безопасную среду, где каждый может развиваться и помогать другим в критических ситуациях. Поддержка таких инициатив является неотъемлемой составляющей нашей миссии развития спорта и образования в Украине», — отметили в фонде Favbet Foundation.