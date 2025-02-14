Политолог Вадим Карасев объяснил, что Европе и Украине сейчас важно выбить себе место за столом переговоров, и как раз конференция в Мюнхене – неплохой шанс.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Попутно эксперт вспоминает встречу Байдена с путиным в 2021 году, когда уже были подписаны Минские соглашения, хотя их и саботировали все, но решалось, что будет дальше – мир или война. Но, констатирует он, поскольку Байден показался путину слабым и недостаточно агрессивным, а еще и пообещал не брать Украину в НАТО только в ближайшие 10 лет, все вышли с этого саммита в пониманием, что война будет.

«Теперь ситуация другая, теперь война состоялась, она уже идет, и надо из нее выйти. И все понимают, что перемирие и мир будут, но как к нему прийти? Потому что в войну заходить намного легче, чем выходить из нее, потому что это уже другая история, другой контекст, другая геополитика и так далее», - отмечает Вадим Карасев.

Поэтому, констатирует он, сейчас и будет Мюнхенская конференция, а 24 февраля Китай собирает Совет безопасности ООН, он еще должен представить свой мирный план, разработанный вместе с Индией, Бразилией, Южной Африкой.

«Мюнхен – это один из важных этапов подготовки перемирия или переговоров по перемирию, потому что должна проясниться история, какое место тут Европы, будет ли она за переговорным столом или нет. путину это не надо, Трампу это не надо. Ну, а Европа может переубедить Трампа или американский десант в лице Вэнса, Марко Рубио, Хегсета и Кита Келлога, что они должны участвовать? Украинская позиция тут тоже должна быть в каком статусе? Потому что, как заявлял недавно Зеленский и говорят европейцы, самое опасное – это когда за нашей спиной будет сделка», - заключает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что украинские беспилотники мешают россии совершать масштабные ракетные обстрелы.

Также Politeka писала о том, что Карасев о позиции США: редкоземельные металлы, переговоры и мир.