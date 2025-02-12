Среди них – Михаил Матвеев – боец ​​отдельного отряда ЦСП Омега, и Александр Михов, долгое время воевавший в составе Омеги.

Боец отдельного отряда ЦСП Омега Михаил Матвеев рассказал для Общественного Львова об участии в экспедиции украинских военных, которые после ранений и ампутаций поднялись на Килиманджаро.