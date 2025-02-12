Среди них – Михаил Матвеев – боец отдельного отряда ЦСП Омега, и Александр Михов, долгое время воевавший в составе Омеги.
Боец отдельного отряда ЦСП Омега Михаил Матвеев рассказал для Общественного Львова об участии в экспедиции украинских военных, которые после ранений и ампутаций поднялись на Килиманджаро.
Как они с собратьями готовились к восхождению, как прошло путешествие, или беспокоило ранение, с какой целью они это сделали. Также спецназначенец рассказал, при каких обстоятельствах получил ранения в 2022 году.