Народная депутатка Украины Нина Южанина объяснила, почему ФЛП приходится сейчас так не сладко и как улучшить систему, чтобы она не душила мелкий бизнес.

Об этом она рассказала в авторской программе Геннадия Кирии «Внимание: Кирия».

«ФЛПы являются раздражителем для крупного бизнеса. Большой бизнес всегда сотрудничает с властями плотнее мелкого. Мелкий бизнес у нас вообще не имеет представительства реально такого сильного. У нас сейчас Офис президента всем руководит, и в Офис президента никто не может зайти из мелкого бизнеса, он не представлен ни в каком совете бизнеса при Офисе президента. На самом деле у нас есть эти ассоциации, но они не так сильны, к ним не так прислушиваются, как к другим», - объясняет Нина Южанина.

В то же время депутатка вспоминает, что, когда она была председателем налогового комитета, на каждой встрече поднимался вопрос, как сузить круг ФЛП на упрощенной системе налогообложения. По ее словам, это оказывало большое влияние и на мнение европейцев и МВФ, который задавал все время этот вопрос.

«Это считалось коррозией налоговой системы. Нам что нужно сделать? Удержаться и, возможно, совершенствовать. Надо, наоборот, развивать это направление, потому что именно этого предпринимательского духа, ощущения, которое есть у украинцев, нет ни в одной стране Европы. Такое количество желающих могут и решают заняться собственным делом с небольшим количеством наемных лиц (до пяти). В нашей стране таких очень много», – рассказывает Нина Южанина.

По ее мнению, для ФЛП должны быть либо очень простые законы, либо понятная тема налогообложения, чего сегодня нет, кроме упрощенной системы, но и на нее пытаются навесить много новых норм и разных дополнений, так что все это сложно для понимания и работы.

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