Российский оппозиционный журналист Ростислав Мурзагулов заявил, что российской оппозиции во многом надо брать пример из Украины, которая очистила свои ряди от агентов кремля.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Во-первых, отмечает журналист, все-таки уехавших из россии людей много, которые неравнодушны к судьбе страны, которые все равно будут поддерживать российскую оппозицию, то есть она всё равно будет функционировать.

«Более того, российская оппозиция очень нужна и Украине, и Западу на самом деле, потому что должна быть какая-то альтернатива путинизму, то есть люди, которые должны говорить о том, что вот мы готовы, мы хотим привести эту страну в божеский вид. Это нельзя сделать с помощью марсиан, американцев, европейцев, нельзя и китайцев туда завести. Это должны россияне какие-то делать. То есть из этой стороны что-то путное можем только мы сделать сами», - рассуждает Ростислав Мурзагулов.

По его мнению, сейчас российская оппозиция должна выстраивать отношения с Украиной и Западом, выстраивать схемы, которые будут быстро реализованы, придумывать ходы, которые быстро поменяют страну, иначе это пещерное состояние еще на десятилетия.

«И в россии много ФСБшных кротов, и в российской оппозиции много засланцев кремля. Я считаю, что единственный выход – это делать то, что в Украине делается для очистки рядов. В Украине была похожая ситуация, там было много кротов из ФСБ, кремлевских агентов. И в Украине очень активно применяются такие средства дознания, как полиграф. Нам всем надо через него пройти», - объясняет Ростислав Мурзагулов.

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