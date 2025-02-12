Политолог Руслан Бортник заявил, что Трампа окружают настоящие ястребы и противники помощи Украине, и рассказал, какая из этих групп побеждает.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, окружение Трампа сейчас разделено на две большие группы. Как он рассказывает, первая группа – это Кит Келлог, Линдси Грэм и другие старые республиканцы, старые представители ВПК энергетического лобби, это ястребы.

«То есть продолжить поддержку Украины, но, в отличие от Байдена, намного с меньшими ресурсами и за счет Европы. И необходимо заключить соглашение о перемирии, необходимо прекратить горячую фазу войны. Это модернизация стратегии Байдена, перемирие плюс перекладывание на Европу», - объясняет Руслан Бортник.

Вторая группа, продолжает он, это новое окружение Трампа, например, Такер Карлсон, сын Трампа и многие другие, которые хотят полностью перезагрузить весь этот регион, заключить с рф договор о новых политических балансах, перезагрузить украинскую власть, поменять Зеленского, восстановить отношения с москвой, чтобы она не слишком сближалась с Пекином.

«Резкие слова президента Украины в отношении Такера Карлсона и резкие слова Такера Карлсона в отношении Украины – это как раз технология этой борьбы. Зеленский хочет отсечь от переговорного трека эту часть окружения Трампа, которая выступает за перезагрузку правительства в Украине, за формирование нового открытого баланса с москвой. Зеленский говорит, что не будет с ними говорить, а будет говорить вот с этими, давайте убирайте тех их переговорного процесса. Интересная борьба идет. Вы увидите еще ее жесткие проявления. Но Кит Келлог как раз идет с идеями модернизации курса Байдена», - заключает Руслан Бортник.

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