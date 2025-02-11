Политический аналитик Ярослав Телешун объяснил, что до завершения военного положения все равно никаких выборов в Украине не будет, но гораздо важнее – как стать сильнее после перемирия с рф.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Как отмечает гость программы, в 2025 году состоятся выборы во многих странах, соответственно, возникает вопрос, будут ли они в Украине. Однако, напоминает он, у нас есть законодательство, четко говорящее, что выборы не могут проводиться в условиях режима военного положения, а с момента его прекращения, если тут же объявить выборы, их можно провести за 100 дней.

«Собственно, у нас есть эта рамка, и мы с ней должны работать. Это юридическая плоскость, а такая чисто политическая – к выборам все готовятся», - подчеркивает Ярослав Телешун.

С другой стороны, рассуждает он, мало было провести выборы и заключить перемирие, потому что, как говорится, хочешь мира – готовься к войне, и ни один подписанный документ не может гарантировать, что на тебя снова не нападут.

«Соответственно, вопрос в том, что существовать мы будем и дальше рядом, мы будем соседями. И то, насколько будет способна и конкурентоспособна Украина, во многом будет определять наши отношения с российской федерацией. Если мы будем конкурентоспособны в военном, экономическом, политическом планах, в процессе принятия управленческих решений, то, собственно, сама россия как угроза для нас будет меньше», - объясняет Ярослав Телешун.

Как сообщала Politeka, Яневский заявил, что за право и честь быть украинцем люди отдают жизнь.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как французские самолеты Mirage 2000 усилят нашу авиацию.





