Политолог Вадим Карасев заявил, что до этого в политике были только тусовщики, подражатели, бухгалтера и танцоры диско, и Трамп среди них – единственный застройщик, который может все изменить.

Об этом он рассказал в своей блоге.

«Он ломает все правила, все приличия, все протоколы, все регламенты, все клише. Он рвет шаблоны все, и правильно делает, потому что мир в тупике. Если мир и дальше будет придерживаться всех вот этих правил, основанных на правилах, или порядка, основанного на правилах, то он точно получит Третью мировую и ядерную войну», - подчеркивает Вадим Карасев.

По его словам, все эти двойное лицемерие, тройные стандарты настолько уже обветшали, деградировали и заржавели, что их надо только ломать, потому что здание под названием мир, основанный на правилах и международном праве уже не отремонтировать. И очень удачно, добавляет эксперт, что Трамп – застройщик.

«Тут, наверное, такая логика должна быть. Тусовщики уже все. Ну, вот политики в последнее время, особенно на Западе – это в основе тусовщики все. Тусня, болтовня, высокопарные фразы, подражание каким-то историческим образам, ну, вот посмотрите на Макрона, либо бухгалтеры типа Шольца, либо танцоры диско», - утверждает Вадим Карасев.

В этой мировой ситуации, утверждает он, нужен человек, который умеет быковать и сносить все, как бульдозер, потому что это уже не отремонтировать. То есть, подчеркивает эксперт, не решить просто так ситуацию на Ближнем Востоке или в российско-украинской войне, это все длится слишком долго, поэтому Трамп не будет ничего ремонтировать, он снесет.

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