Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что после Революции Достоинства и начала полномасштабной войны с рф Украина все еще не искоренила всех пророссийских деятелей из своей системы.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам политика, у нас есть такой Сергей Кивалов, который со своим печальным бэкграундом умудрился остаться довольно влиятельным игроком в украинской политике даже во времена российско-украинской войны. Как он рассказывает, Кивалов построил карьеру во времена Кучмы, получил много заслуг, а также продвигал русский мир, за что также получил награды от русской православной церкви, словом, получал от жизни все, а тогда участвовал в фальсификации выборов, из-за чего началась Оранжевая революция, и не получил за это никакого наказания.

«Когда вернется Янукович, он снова станет создателем судебной системы, выстроит вертикаль под него, ну, и самое главное – начнет активно продвигать русский мир, поцелует руку путину и получит награды от него, скажет, что отныне и вовек здесь будет российский язык как государственный региональный, с Колесниченко зарегистрирует законопроект, его незаконно примут. То есть будет делать то, что и делал в кучмовский период до Оранжевой революции», - предупреждает Николай Томенко.

Казалось бы, констатирует он, после Революции Достоинства против Кивалова должны были открыть дело о сепаратизме, но не случилось как предполагалось, вместо этого он получил от генпрокурора Махницкого даже медаль. Дальше при Порошенко, рассказывает политик, Кивалов не был очень популярным, но и ничего не потерял, создал сеть частных университетов, штамповал будущих прокуроров, юристов, следователей, а при Зеленском много его кадров вернулось на должность.

«Выводы, друзья, грустные. Все президенты Украины от Кучмы до Зеленского не смогли посадить за сепаратизм, за фальсификации Кивалова, но и сохранили его как достаточно ключевого игрока как минимум в судебной и образовательной системе. Ну, не мог бы рядовой гражданин высудить себе одну из самых больших пенсий в Украине – почти 250 000, когда максимальная пенсия 23 000», - заключает Николай Томенко.

Как сообщала Politeka, Яневский заявил, что за право и честь быть украинцем люди отдают жизнь.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как французские самолеты Mirage 2000 усилят нашу авиацию.