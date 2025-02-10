Волонтеры Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» продолжают миссию – спасать жизнь. По инициативе первого заместителя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, председателя наблюдательного совета БФ «Надежда» Валерия Дубиля, волонтеры передали еще 5 аппаратов косвенного массажа сердца Easy Pulse из Швейцарии в стабилизационные пункты в Купянске и Покровске.

Ранее команда фонда уже доставила 100 таких устройств, которые относятся к критической медицине в разные прифронтовые госпитали, госпитали и стабпункты Украины. На этот раз гуманитарный груз был передан при координации соучредительнице фонда Виты Присяжнюк.

«Easy Pulse – это современный аппарат, автоматически выполняющий непрямой массаж сердца, значительно повышая шансы на спасение жизни в критических ситуациях. Особенно сейчас, когда медицинская система Украины работает в экстремальных условиях, такая помощь бесценна. Выражаю искреннюю благодарность Семье Герег и «Эпицентр» за их поддержку и вклад в сохранение жизней», – отметил Валерий Дубиль.

Помощь продолжает поступать, а волонтеры не останавливаются в своей миссии – спасать людей и поддерживать украинских медиков в это непростое время.