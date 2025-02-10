Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Ко мне обратились руководители ряда государственных и коммунальных учреждений гуманитарной сферы с информацией о более чем месячной невозможности использовать талоны на топливо из сети АВИАС, приобретенные во время тендерных закупок.



Дело в том, что АВИАС традиционно предлагает ряд цен на бензин и дизельное топливо во время тендерных закупок для учебных заведений, культуры и здравоохранения. После последнего тендера руководители государственных и коммунальных предприятий уже второй месяц НЕ МОГУТ воспользоваться талонами на горючее в сети АВИАС, которые были оплачены бюджетными средствами еще в конце года.





Как объясняют эксперты по энергетическим вопросам, принадлежащие Коломойскому проблемы в АЗС начались с 2022 года, когда государство национализировало полугосударственные «Укрнафту» и «Укртатнафту», которые были под контролем Привата. Сначала возникли проблемы у магазинов при АЗС, затем, в 2024 году, появились сообщения об отсутствии средств для расчета с поставщиками горючего, а с января 2025 полностью исчез дизель и часть марок бензина и была прекращена продажа через приложение.

У меня вопросы к должностным лицам МИНЭНЕРГО, МОН, МОЗ, МКСК…:



- как банкротящаяся сеть АВИАС была допущена к торгам на горючее для государственных учреждений здравоохранения, образования, культуры…?





- кто компенсирует ущерб нанесенный государственному бюджету Украины и возвратит средства заведениям гуманитарной сферы и гражданам?