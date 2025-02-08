Экс-руководительница «Мистецького арсенала» и основательница галереи современного искусства Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная обвинила жену главы Национального банка Украины Людмилу Пышную в рейдерстве.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook, сообщает сайт lenta.ua

«Эту галерею я создала еще в 2016 году, после того как я перестала быть директором Художественного Арсенала. После полномасштабного вторжения я решила положить начало новому формату - открытой благотворительной галерее, чтобы приносить максимальную пользу. В октябре 2022 года я встретила свою приятельницу – мы обменялись мнениями, я поздравила ее с назначением мужа на должность главы Национального банка Украины. Она спросила, что я планирую делать - я сказала, что смотрю помещение в аренду под новый формат моей галереи. Она говорит: "О, интересно", я говорю "Ну присоединяйся своим фондом, будем вместе делать добрые дела". К чему привела коллаборация с нечистоплотными людьми: сегодня я не смогла попасть в кабинет, поскольку охрана мне не выдает ключи, убран баннер галереи и снимается лого. Здесь ходит Людмила Пышная со своей охраной, внизу припаркованный ее Мерседес, у нее все хорошо – она договорилась с управляющей компанией, что со мной не будут продлевать договор, а мне сообщили, что договор аренды будет в дальнейшем с Людмилой Пышной. Я называю вещи своими именами: отобрать мой бизнес, мои наработки, мой социально-ответственный кейс, которым в это время была галерея – это рейдерство. Давайте рейдерами называть рейдерами».

Напомним, совместный проект основательницы Art Ukraine Gallery, президентки «Фонда гуманитарного развития Украины» Наталии Заболотной и соучредительницы и ОО «Почувствуй» Людмилы Пышной начал свою работу в «Домосфере» в мае 2023 года и специализировался на проведении «тихих аукционов». На аукционах присутствовали украинские банкиры и бизнесмены, а, по информации источников, Андрей Пышный лично приглашал участников банковского рынка на аукционы, неоднократно именно в этот период в этих банках проходили проверки НБУ. Среди покупателей были замечены владелец Универсала банка Сергей Тигипко и совладелец monobank Олег Гороховский, а ставки доходили до $200 тыс.

Правда, официальные цифры меньше – согласно информации, обнародованной в январе, за 1,5 года работы было собрано более 4,3 млн грн на лечение и реабилитацию украинцев, в частности для детской больницы «Охматдет» и помощи военным.