В настоящее время ведется активная работа как со стороны стран-членов Европейского Союза, так и со стороны наших топдипломатов, Офиса Президента и лично главы государства Владимира Зеленского, чтобы к третьей годовщине широкомасштабного вторжения был объявлен 16 пакет санкций против России. Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

«Санкции – это всегда длинная перспектива. Мы работаем с партнерами над тем, чтобы максимально закрывать возможности России обходить экономические ограничения. Сейчас ведется работа, чтобы к третьей годовщине широкомасштабного вторжения был объявлен 16 пакет санкций. Он будет касаться банковской системы РФ, алюминия, который полным ходом сегодня покупает тот же ЕС, теневого флота России и других вещей, в частности элементов, используемых РФ для управления «Шахедами», и тому подобное», - отметил политик.

По его словам, расширение и усиление санкционного давления – это важный шаг, приближающий нас к справедливому миру.

Народный депутат также напомнил, что на днях министры иностранных дел стран-членов ЕС поддержали продление на полгода ранее введенных экономических ограничений против России. Он также подчеркнул, что в этом большая личная заслуга главной дипломатки Евросоюза Каи Каллас.