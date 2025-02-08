Пространство социальных сетей страны заполонила фотография фаната Путина и «русского мира» Кивалова и его подчиненных вместе с наиболее популярным в стране государственным деятелем Валерием Залужным.

Официальная версия появления этого фото содержится в сообщениях пресс-службы самого Кивалова и его государственных и частных вузов.

Здесь говорится о том, что «Международная образовательная корпорация провела в Лондоне ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ конференцию, в которой приняли участие ПРОВИДНЫЕ университеты Украины и мира». А наше посольство во главе с Залужным "оказало поддержку в организации конференции Международной образовательной корпорации".

Теперь по порядку.

Об организаторе значительной конференции в Лондоне - Международная образовательная корпорация.

Международная образовательная корпорация зарегистрирована на Украине 20.10.2023 года. Ее уставный фонд составляет миллион гривен, а уполномоченным лицом является Фелик Василий Иванович.

Справочно.

Фелик Василий Иванович – директор ЧАСТНОГО КИВАЛОВСКОГО Киевского Института интеллектуальной собственности и права, генерал-майор милиции, заслуженный юрист Украины с 2018 года.

О ПРОВЕДНЫХ университетах, принимавших участие в этой ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ конференции в Лондоне.

В официальном сообщении на сайте Национального университета «Одесская юридическая академия» упоминаются следующие ведущие вузы:

- Национальный университет «Одесская юридическая академия», где реальным хозяином и президентом является Кивалов;

- международный гуманитарный университет, где собственником и президентом является тоже Кивалов;

– Киевский университет интеллектуальной собственности и права и его обособленные подразделения в Черновцах и Ивано-Франковске.

Это тоже частное учебное заведение Кивалова, которое возглавляет уполномоченный от Международной образовательной корпорации, организовавшей ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ конференцию в Лондоне, генерал-майор милиции Фелик. О том, как патриоты и рехформаторы из МОН выдали в 2024 году лицензию на открытие в трех городах обособленных подразделений этого частного Университета Кивалова на подготовку более 1000 прокуроров и юристов, я одно время писал на «ОБЗОРЫ».

Все эти ЧАСТНЫЕ вузы КИВАЛОВА и К.А. указаны в реестре также как учредители организатора поездки в Лондон – Международной образовательной корпорации.

О других ПРОВИДНЫХ университетах Украины и мира на этой ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ конференции в Лондоне.

В тексте официальных сообщений и на фото о ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ конференции в Лондоне не упоминается ни один из других вузов Украины и мира и ни один другой участник из Украины и мира.

И теперь самый главный вопрос к патриотам и двойным гражданам из руководства МОН:

- чем вы руководствовались, когда давали разрешение на выезд в Лондон Кивалову и его подчиненным из государственного и частных вузов Украины на конференцию, которую они САМИ и организовали?

В команду Залужного, с грустью пишу это, у меня вопросов нет!

П.С. Почему я написал Генерал-полковник Кивалов?

Ибо до 2016 года и в соответствии со стандартами советско-российской школы прокуратуры государственный советник юстиции 1 класса (Кивалов получил такое звание в 2010 году) имел погоны подобные генерал-полковнику.