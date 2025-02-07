В свежем журнале Forbes опубликовано Топ-20 инфлюэнсеров Украины, 4 место среди самых влиятельных блоггеров Украины занял Михаил Поплавский с совокупной аудиторией в Тik Тok , Instagram и YouTube - 10 млн. подписчиков.

У него 8,2 миллионов подписчиков Instagram, ТikТok – 1 454 768 млн и YouTube – 286 тысяч пользователей. Доля украинцев среди активной аудитории 82%, в возрасте от 5 до 20 лет, постоянно взаимодействующих с его аккаунтом.

Михаил Поплавский поделился новостью со своими подписчиками, поблагодарив их, что разделяют его видение популяризации украинскости и обратился к молодежи с призывом «с гордостью представлять Украину в социальных сетях».

«Социальные сети – основа коммуникации с миром

В социальных сетях вы должны быть как рыба в воде, ведь это ваша коммуникация и реализация здоровых творческих амбиций.

Моя миссия, как украинского блоггера, украинизировала социальные сети и популяризировала все украинское. Потому что мы сила, мы нация и мы народ!

Рад, что миллионам отзывается мое видение!

Украинцы – мировой бренд!

Дальше – больше! Держим вместе украинскую волну!»

В видео Михаил Поплавский отметил: «Я уже в социальных сетях 15 лет. Сегодня идет битва мозгов, идет информационно – интеллектуальная революция за мозги молодежи. И вы должны держать этот удар и представлять Украину с гордостью. Что мы украинцы, мы нация, мы народ!

Социальные сети – это перспектива. Вы можете реализоваться по максимуму уже. Ищите себя в социальных сетях. Ищите что-нибудь уникальное. Каждый из вас уникальный человек, но эту уникальность нужно реализовать!

Фоловеры поздравлениями и одобрительными отзывами отреагировали на пост лидера украинских Insta-блоггеров.