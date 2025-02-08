Доктор исторических наук Даниил Яневский объяснил, что Конституция, принятая у нас в 1996 году, не работает в современной Украине.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди» .

«То, что они приняли ночью 26 июня, я прочитал, и после того 30 или сколько лет уже почти говорю, что это не будет работать. Этот документ внутренне противоречив, и он нарушает главный принцип. Ну, очевидно, главных принципов два: разделение власти, где над всеми стоит судебная ветвь, и один закон для всех», - отмечает Даниил Яневский.

Как он замечает, не зря в США люди в судебную ветвь власти избираются совсем не так, как в Палату представителей.

«Анология просто. У нас не может быть Конституция 1996 года», - утверждает Даниил Яневский.

Почему, замечает гость программы, нужно спрашивать не его, а, например, Институт этнографии, который написал сотни тысяч работ на эту тему. Оказывается, отмечает он, у нас в Украине плюс-минус 70 этнокультурных территорий.

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