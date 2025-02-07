«Окончание войны – это новые вызовы, к которым мы должны быть готовы. Это разрушенная экономика, которую потребуется восстановить. Это возвращение граждан. Это рост уровня криминогенной ситуации. Это работа над политическими ошибками и строительство нового государства. Мы должны понять: после окончания войны не будет возвращения в 2022 год. У нас будет другое государство, с другой структурой общества, с другой структурой государственного управления. Нам будет необходима другая Конституция».

Он очертил основные направления, требующие пристального внимания со стороны политических сил:

«Во-первых, речь идет об инициативе президента Украины по передаче месторождений редкоземельных металлов – лития, цезия, стронция, кадмия, бериллия – в разработку Соединенным Штатам Америки в обмен на военную помощь США. Вдуматься: наши недра – это 15 триллионов долларов. И согласно статье 13 Конституции они принадлежат не государству, а народу Украины. То есть президент не имеет права распоряжаться на свое рассмотрение недрами. Подобное решение требует референдума, и наша партия будет агитировать украинцев проголосовать против этого решения». Андрей Пелюховский подчеркнул, что это принципиальная позиция партии «Сила нации», что для начала нужно создать Фонд национального возрождения, и каждый гражданин Украины должен иметь отдельный счет в этом фонде. Когда это произойдет – только тогда можно допускать заинтересованных лиц к добыче лития или стронция. Ведь все рентные отчисления будут идти на счета граждан, и благодаря им можно будет решать квартирные вопросы, вопросы получения образования или медицинских услуг. И еще одно: это станет отличным предохранителем от того, чем нас сегодня пугают – массового заселения Украины представителями других народов – индусами, африканцами, пакистанцами и т.д. Ведь новоприбывшие арбайтеры не будут иметь доступ к средствам Фонда».

«Какие бы тяжелые ни были времена, но торговать Украиной, ее недрами, недопустимо», - резюмировал политик.

«Во-вторых, мы считаем необходимым уже сейчас обдумать создание специального фонда, который будет заниматься опекой наших героев – ветеранов, инвалидов войны, вдов и сирот. Чтобы избежать в будущем тех негативных сценариев, которые наблюдали в 90-х годах, когда бывшим воинам-афганцам чиновники отвечали: «Мы вас туда не посылали». Человек, который воюет, должен знать, что, рискуя, он будет уверен в своей дальнейшей судьбе на случай ранения или судьбе своей семьи. Мы должны ввести систему приоритетного трудоустройства военнослужащих , бесплатного лечения и санаторного оздоровления для них. Мы не можем сразу после войны поблагодарить всех и сказать, что с этого момента в их услугах не нуждаемся. Это будет несправедливо и цинично»: – заметил Андрей Пелюховский.

Также лидер партии «Сила нации» считает, что «мы должны определиться со структурой нашей экономики. Надеяться, что Запад будет вечно давать нам деньги только потому, что мы пострадали от агрессии наивно. На мероприятии нет филантропов. Там правила игры диктуют практичность. Сегодня Западу выгодно, чтобы мы воевали – и нам дают деньги и оружие. А если война кончится? Где выгода Запада? Поэтому акцент должен быть сделан на наши внутренние ресурсы. До войны все было понятно: вот металл, вот рыжая, вот зерно. Они дают львиную долю поступлений в бюджет. Извините: но когда я слушаю некоторых народных депутатов, у меня создается впечатление, что наполнять бюджет они собираются за счет конопли, криптовалюты, легализованного Онлифанса и легализованной проституции. Слушайте, о чем они спорят. Посмотрите, какие круглые столы проводят, на какую тему. Именно поэтому я, как человек с опытом работы в реальном секторе экономики, задаюсь реальным вопросом: где мы будем после войны брать деньги? Как будет работать наша экономика?

Актив партии «Сила нации» инициировал разработку и всенародное обсуждение программы послевоенного восстановления Украины. «Мы готовы привлечь к работе специалистов – экономистов, юристов, правоохранителей, военных, политологов – и потом сделать так, чтобы наша программа попала в руки каждого гражданина. Очень ожидаем, что наши сограждане также присоединятся к этому процессу со своими мыслями и предложениями. Готовы всех выслушать и учесть дельные предложения», - заявил Андрей Пелюховский.