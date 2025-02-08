Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, сколько украинцев уже получили тысячу Зеленского и что будет с теми украинцами, которые получили ее, уехав за границу.

Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

Как отмечает журналистка, раздача тысяч Зеленского состоялась, хотя многие спрашивали, для чего это было сделано.

«Не нужно было всем давать эти деньги, нужно было дать адресно, только тем людям, которые реально в этом нуждаются», - подчеркивает Екатерина Котенкова .

Также, добавляет журналистка, тысячу Зеленского получили и те украинцы, которые выехали заграницу, потому что, очевидно, там не всегда так сладко и легко живется, но вот здесь возникли проблемы.

«После этого всего выходит Шмигаль и говорит, что они посовещались и решили часть этих денег забрать. То есть те, кто за границей, – немедленно вернуть деньги», – сообщает Екатерина Котенкова .

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https://youtu.be/mKjpKVuty2E