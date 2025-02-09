Политолог Руслан Бортник объяснил, что поделиться с Трампом редкоземельными металлами – это еще не получить от него гарантии безопасности.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я уже как полгода назад показывал на картах, что 2/3 полезных ископаемых Украины уже были захвачены. Потому что они сконцентрированы в основном в Донецко-Криворожском бассейне, немного есть на Полесье, немного есть в Харьковской и Полтавской области, и в Карпаты немного. Но вот если мы говорим о ключевых редкоземельных материалах, то они как раз в основном или в значительной степени как минимум находятся на оккупированной территории», - утверждает Руслан Бортник.

По его словам, последние заявления Трампа о редкоземельных металлах у нас подавали так, что он принял План победы Зеленского, что Украине удалось поменять его мышление и теперь будет больше американской помощи. Тем не менее, подчеркивает эксперт, если посмотреть оригинал выступления Трампа, то он там говорит о монетизации редкоземельных металлах для оплаты той помощи, которая уже выделена и выделяется, а не о будущей.

«Чуть другая ситуация. Он на самом деле говорит, что Байден давал (ред. – помощь) просто так, а мы заставим Украину заплатить. Тут нет повода для особой радости, для карнавала», - подчеркивает Руслан Бортник.

Тем не менее, констатирует он, у нас начинали фантазировать, что это гарантии безопасности для Украины, ведь американцы будут заинтересованы защищать свои компании тут и все остальное. По мнению эксперта, весь этот разговор на самом деле о том, что Трамп заставит заплатить всех – и Канаду, и Мексику, и Панаму, и Африку, и Китай, и Украину тоже.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал о планах США на инвестиции в Украину: «Трамп будет копать от забора до победы».

Также Politeka писала о том, что Карасев назвал главный рычаг давления на путина: «Увеличить в разы военную помощь Украине».