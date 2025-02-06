Начальник Центра спецназначения "Омега" генерал-майор Павел Яцюк посетил обучение водолазов-спецназначений отдельных отрядов ЦСП "Омега". Учения продолжались в течение пяти дней и состояли из водолазной, огневой, инженерной подготовки, движения на плавсредствах, а также подводной навигации.

Генерал-майор ответил на вопросы по работе водолазного направления «Омега», планов, операций, тренировок.

Господин генерал, расскажите об истории водолазных групп в ЦСП «Омега», как они развивались и на каком этапе сейчас находится их становление?

– Водолазная группа действует с самого начала создания «Омеги» с 2003 года. С 2015 года, кроме группы в первом отдельном отряде, была создана водолазная группа в третьем отдельном отряде, поскольку этот отряд находится в Одессе и имеет непосредственный доступ к работе на море. Мы постоянно изучаем возможности расширения водолазных групп, их оптимизации, развития, перспектив исходя из актуальных потребностей, которые диктует война и текущая ситуация в стране.

Какие ключевые вызовы стоят перед водолазами-спецназначенцами ЦСП «Омега»?

– По меньшей мере, четвертая часть линии разграничения с российскими оккупантами проходит вдоль украинских водоемов. Поэтому боевые задачи на море и реках имеют важное значение для вытеснения российских войск и защиты Украины. Такие задачи способны реализовывать только специалисты, обученные воевать на воде. А это, в частности, водолазы-спецназначения. Они понимают всю ответственность и важность своей работы, стоящие перед ними вызовы и вносят четкий вклад в будущую победу.

Какие основные задачи выполняют водолазные группы ЦСП «Омега»?

– Водолазы ЦСП «Омега» разминируют берега и прибрежные зоны, выполняют диверсионные задания, подавляют огневые точки врага, выполняют спасательные работы, обследуют водоемы. Они работают по всей линии разграничения, в частности, выполняли боевые задания возле Энергодара и под Северодонецком.

Какое значение имеют водолазные группы для ЦСП «Омега»?

– Они расширяют возможности ЦСП «Омега» в ведении боевых действий, поскольку благодаря этим спецназам мы всегда готовы работать на воде. При необходимости они могут стать, а иногда уже были определяющим фактором в планировании и реализации соответствующих операций.

Важно отметить, что наши водолазы – это те же штурмовики, и они обладают всеми соответствующими штурмовыми навыками, однако имеют дополнительные умения, чтобы выполнять боевые задания на воде и под водой. К тому же они работают в сверхсложных условиях войны. Это, с одной стороны, значительно увеличивает ответственность за каждое совершенное действие, а с другой – вызывает исключительное уважение к их работе.

Каковы ваши впечатления от тренировок, проводимых водолазами-спецназначенцами.

– Наши инструкторы готовят водолазов в максимально приближенных к боевым условиям, работают с глубоким пониманием потенциальных вызовов, рисков и задач. Мне импонирует, с каким уровнем ответственности спецназовцы подходят к тренировкам. Они понимают, что тренировки погружают его в реальные ситуации, с которыми им придется сталкиваться. Высоко ценю их профессионализм и благодарен им за работу.