Военный эксперт Олег Стариков оценил обстановку в Харьковской области, группировку российских войск там, а также их возможности снова наступать на Изюм.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Изюм – важнейший город оперативного значения, но до него еще надо дойти. А для того, чтобы туда дойти, надо еще пройти Купянское направление, там плацдарм в районе Двуречного они взяли, но расширить не удается, и действительно все как-то приостановилось», - отмечает Олег Стариков.

По мнению эксперта, маловероятно, что россияне пойдут сейчас в направлении Изюма, из которого они уже когда-то все же вышли. Даже если, рассуждает он, российско-украинская война не закончится в первом полугодии 2025 года, что также может случится, все равно вряд ли это будет Изюм и Чугуев.

Согласно военному искусству и военное науке, утверждает эксперт скорее со стороны Купянская, с севера российские войска дальше пойдут на юг, на Славянско-Краматорскую агломерацию, на другие направления просто не хватит сил. Так что, констатирует он, жителям Изюма и Чугуева можно не переживать о российском наступлении в ближайшее время, если геополитическая ситуация не изменится, но обстрелы все равно будут, даже недавно мы это видели.

«Опять же, когда начнется процесс переговоров, Харьковская область будет полностью освобождена. Это будет Харьковская область, а еще Запорожская и Херсонская. Но это, опять же, по моему сугубо внутреннему ощущению и мнению. А вот Донецкая и Луганская области – это проблема», - заключает Олег Стариков.

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