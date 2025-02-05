Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Здесь спортивные журналисты попросили меня прокомментировать распределение/распил бюджетных средств на спорт в 2024-25 годах.

Такое обращение я объясняю тем, что одно время, как вице-президент НОК Украины, был КАТЕГОРИЧЕСКИМ против БЮДЖЕТНОГО финансирования огромного количества видов спорта только потому, что федерации этих видов спорта возглавляют «ВАЖНЫЕ ЛЮДИ». Более того, я убедительно доказывал, что из бюджета мирной, но бедной страны стоит финансировать только те ПРИОРИТЕТНЫЕ виды СПОРТА, которые являются традиционными для наших государств, то есть популярными, имеющими сеть спортивных школ и клубов, надлежащий тренерский состав и успехи на международной арене.

Когда же речь идет о временах ВЫЖИВАНИЯ нашей бедной и воюющей Украины, то принципы ПРИОРИТЕТНОСТИ и ЭКОНОМИИ - однозначно должны стать Определительными.

В то же время, что мы имеем.

Начнем с олимпийских видов спорта, где толерантно говоря, и в традиционных для Украины видах спорта лошадь, точнее олимпийская медаль, давно не валялась. Итак, спортивные чиновники во время войны решили идти в ногу с модой и приобщили НОВЫЕ ВИДЫ спорта (о существовании которых я впервые услышал из таблиц финансирования) к государственному финансированию.

Чиновники решили выделить по 3,2 миллиона гривен (обще 6.4 млн. грн.) на супер популярные в воюющей Украине… ФЛАГ-ФУТБОЛ и ЛАКРОС. Если коротко, то речь идет о разновидностях американского и канадского футбола, распространенных в некоторых штатах США и университетах Канады.

Существенно с 5 миллионов до 700 тысяч уменьшено финансирование ГОЛЬФА. Но Вы только представьте, что в 2024 году, когда не хватало денег на зарплаты военными, гольфисты получили 5 миллионов. Для понимания, это такой вид спорта, которым в большинстве своем занимаются богатые пенсионеры и вероятно он очень актуален для воюющей Украины!

Оказывается также, что во время войны украинцы начали массово заниматься Керлингом. В бюджете-2025 для него нашли 9,6 миллиона гривен. (в 2024 году было 3,2 млн. грн)

Чтобы дальше Вас не перегружать миллионами на другие виды спорта, которыми в Украине, а точнее за границей, занимаются несколько сотен спортсменов.

во время ВОЙНЫ должны финансовую поддержать только те виды спорта, которые способны на международных форумах достойно представлять УКРАИНУ, а не использовать бюджетные средства, чтобы уехать за границу и там остаться!

Напишу и еще одну непопулярную вещь - БИЗНЕС на спорте, в частности в футболе. Когда я ежедневно читаю о продаже наших футболистов за миллионы долларов, о новейших авто женах футболистов и миллионных зарплатах руководителей УАФ, которые уже даны резиденты других стран, то не понимаю зачем им еще почти 40 миллионов бюджетных гривен в 2025 году (в 2024 было выделено 71,1 млн)?!

Теперь несколько слов о неолимпийских видах СПОРТА.

Для начала замечу, что стремительное развитие неолимпийских видов спорта имеет выразительную прагматическую основу. Речь идет о разновидностях спорта, которые распространены только в нескольких десятках стран и в которых намного легче завоевать медали, а затем получить в Украине звание и премии.

Поэтому в поддержку китайской версии гребли на лодках «Дракон» в 2024 году было выделено 14,1 миллионов гривен, правда на 2025 год — заложено всего 4 млн. На национальную японскую борьбу СУМО – 15 миллионов гривен, а в прошлом году было 9,9 млн. В общем, финансирование разновидностей борьбы вас шокирует. Это и ГРЕППЛИНГ – 41, 6 млн, и МУЭЙ ТАЙ – 20 млн, и УШУ – 12 млн, и ДЖИУ-ДЖИТСУ – 10,1 млн….

Военные командиры только мечтают получить таких спортсменов в учебных военных центрах, как инструкторов, но наши чиновники решили на бюджетные средства отправлять их на международные соревнования за границу.

Общий вывод.

Чтобы у Вас не создалось впечатление, что я против финансирования спорта. Напротив, я боролся и продолжаю убеждать, что львиную часть средств нужно направлять на детский (бесплатный) спорт и на популярные, традиционные и конкурентные виды спорта, которые ДОСТОЙНО представят и прославляют УКРАИНУ.

Что же касается всевозможных лакроссов, флаг-футболов, гольфа…, то я ЗА их развитие в Украине, но за спонсорские средства, а не за деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

П.С. Правда, не нашел финансирование Всеукраинской федерации домино. Наверное, после смерти ее главы Кивы, там потеряли доступ к властным кабинетам.