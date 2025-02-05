Политолог Руслан Бортник рассказал, действительно ли переговорный процесс со сторонам, то есть с Украиной и россией, идет настолько хорошо, как сказал Трамп, и на каком уровне.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Что касается россии. Я не исключаю, что действительно Трамп сказал правду. Переговоры, возможно, начались, но они сейчас идут на полуофициальном уровне с использованием всяких лиц, посредников, олигархов, журналистов, не буду называть фамилии, мы все понимаем, о ком идет речь. Также переговоры идут по линии специальных структур безопасности», - отмечает Руслан Бортник.

Тем не менее, подчеркивает он, это переговоры второго-третьего уровня, это подготовительный этап, когда формируются условия, формируются возможные контуры документов. Но, вероятно, утверждает эксперт, переговоры стартовали, как сказал Трамп, тем более, он всегда говорит, что Зеленский готов, это по россии есть нюансы.

«Идет эта борьба бесконечная. путин и Зеленский пытаются подставить друг друга в глазах Трампа, сказать, что вот он не готов, а я готов. А Трамп как хитрый делец говорит, что прекрасно, супер, если вы уже готовы, вообще нет смысла с вами говорить, значит, переговоры идут отлично на вот самом высоком уровне», - отмечает Руслан Бортник.

Так что, констатирует эксперт, пока мы видим попытки оппонентов подставить друг друга и то, как Трамп хватает их за язык, ловит на слове. Это, подчеркивает он, может, не уличный, но довольно грубый, жесткий бизнесовый тип переговоров, тип внешней коммуникации, который демонстрирует Трамп.

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