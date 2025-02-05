Политолог Вадим Карасев объяснил, что всевозможные мирный планы, которые появляются в медиа, на самом деле не имеют смысла, потому что главное – это ситуация на поле боя, именно от нее зависят переговоры.

Об этом он рассказал в своей блоге.

«Я скажу банально, но гениально. Все решается на поле боя. Если удастся остановить, стабилизировать фронт генералу Драпатому, тогда это одна история, если нет – тогда не знаю», - подчеркивает Вадим Карасев.

Да, констатирует эксперт, как заявил Зеленский, ВСУ удалось деоккупировать 50% территорий, которые россияне захватили с начала полномасштабного вторжения. Это, отмечает он, речь идет о Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской областях в 2022 году, но по прежнему самая тяжелая ситуация на Донбассе.

«Направление ОСУВ «Хортица» почему главное? Если вдруг, не дай Бог, получится прорвать оборону на этом направлении, на Запорожском, Днепропетровском, вот тогда уже этот баланс в 50% не будет играть той роли, которую может играть сейчас, и на переговорах, и в обосновании тех или иных решений Украины на переговорах. Тогда это уже будет не совсем уместно, может, даже бессмысленно. Вот почему. Судьба переговоров решается сейчас на поле боя», - объясняет Вадим Карасев.

Сейчас, констатирует он, на фронте сложнейшая обстановка, но если он обвалится, тогда Трамп просто не сможет ничего сказать, и непонятно, как пройдут переговоры. Это, конечно, отмечает эксперт, только сценарий, к тому же, далеко не самый вероятный, но важно не быть пророком или оракулом в таких делах, а делать прогнозы, чтобы предупредить негативное развитие событий.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что растет количество дроновых атак по российским военным объектам, интенсивность и частота.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман подытожил два месяца зимы в рамках российско-украинской войны.