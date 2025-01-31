В течение нескольких месяцев возможность прекращения огня в Украине – одна из наиболее обсуждаемых тем в зарубежных медиа.

Однако что о таких прогнозах думают сами украинцы и в частности военные? Сюжет об этом 30 января обнародовал американский канал CBS.

Во время работы над сюжетом известная военная обозреватель Холли Уильямс встретилась с командиром спецподразделения ГУР МОУ «Артан» Титаном (Виктором Торкотюком) непосредственно в зоне боевых действий. Актуальное место работы разведчиков не уточняется, однако в декабре 2024 г. силами «Артана» обеспечивалась оборона отдельных рубежей на Запорожском направлении.

На вопрос репортера, готова ли Украина продолжить борьбу с агрессором при условии, что объемы поставок западного вооружения могут упасть, командир спецназовцев ответил:

«Я и мои люди продолжат борьбу, даже если оружия будет не хватать».

В репортаже с линии боестолкновения журналистка подчеркнула высокий уровень подготовки украинских спецназовцев ГУР, современное вооружение и эффективность диверсионных операций, на которых специализируются бойцы «Артана».

В то же время в сюжете отмечается, что через 3 года великой войны готовность украинского общества к определенным формам переговоров со страной-агрессором немного выросла. Впрочем, вопрос четких условий такого мира и гарантий безопасности – до сих пор остается ключевым.

Напомним, подразделение активных действий ГУР МОУ "Артан" продолжает кампанию рекрутинга. Накануне в своих соцсетях разведчики ответили на часто задаваемые вопросы о службе в составе военной разведки, как заполнить анкету и требования к потенциальным кандидатам.