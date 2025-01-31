Новейшие РЭБы с иммерсионной системой охлаждения, терморегуляцией и высокой мощностью. А также современные «Мавики» и fpv-дроны. Команда волонтеров Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» во главе с соучредителем Витой Присяжнюк, а также Евгением Довбней и партнерами в очередной раз передали ценную помощь Главному управлению разведки МО Кирилла Буданова.

«Украина крепко держит позиции на фронте благодаря героизму наших воинов и поддержке союзников. Цель Украины – справедливый мир и победа! А миссия нашего фонда – спасать жизнь защитников и защитниц. Поэтому еще раз мы доставили РЭБы от «УкрАвиаКосТех» отечественного производства», — отметила соучредительница БФ «Надежда» Вита Присяжнюк.

Напомним, что Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" в течение 27 лет поддерживает незащищенные слои населения. С началом полномасштабного вторжения России «Надежда» передает критическую медицину, а также оперативно закрывает потребности военных с техникой, поддерживает ВПЛ и людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.