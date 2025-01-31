Политолог Вадим Карасев прокомментировал заявление путина о том, что законным органом в Украине он считает только Верховную Раду, а Зеленский нелегитимный для переговоров.

Об этом он рассказал в своей блоге.

По мнению эксперта, это сигнал Трампу, чтобы он решил этот вопрос, причем в пользу Верховной Рады. Как он объясняет, именно Верховная Рада нужна путину в переговорах, чтобы ее делегация или представители стали полноценными субъектами в этом процессе.

«Во-первых, так легче внешне влиять на украинские элиты. Все-таки Верховная Рада более разнообразна, в отличие от Зеленского, у которого четкая и жесткая позиция, непримиримая, я бы сказал, по крайней мере сейчас до переговоров. Но даже если переговоры, то это не значит, что какие-то уступки Зеленского будут означать внутреннее примирение. Все равно позиция достаточно жесткая, а это значит, что сложности на переговорах могут быть. А у главы Верховной Рады нет общенародной легитимности, это избранник депутатов», - объясняет Вадим Карасев.

Во-вторых, продолжает он, путин хочет, чтобы в будущем Украина стала парламентской республикой, как это случилось в Грузии. В ходе эволюции политической системы, констатирует эксперт, неформально Грузией стал управлять Иванишвили, «Грузинская мечта», премьер, а президента уже просто избирают в парламенте, это же россия хочет и провернуть в Украине.

«Такая же ситуация была в 2014 году, когда Янукович покинул Киев (под принуждением, но покинул), приехал в Харьков делать там какой-то съезд региональных депутатов, а в это время Верховная Рада Украины избрала в президенты Турчинова, нового премьер-министра Яценюка, сформировала новую коалицию и лишила полномочий Януковича. Вот задача путина – вернуться в 2014 год», - подчеркивает Вадим Карасев.

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