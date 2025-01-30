Военный Святослав Дубина заявил, что в Украине давно нужно было сократить государственный аппарат и перевести госуправление и экономику на военные рельсы, а власти уклоняются от своих обязанностей.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Люди действительно не испытывают тягот и лишения войны. Прежде всего мои претензии касаются людей с властными полномочиями, которые давали присягу верой и правдой служить украинскому народу, защищать его права и свободы, а сейчас отказываются выполнять собственную присягу, отказываются выполнять закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, где сказано, что содержание мобилизации - это перевод экономики и системы государственного управления на требования военного времени», - отмечает Святослав Дубина.

Военнослужащий напоминает, что до полномасштабной войны у нас был проект сокращения государственного аппарата на 50%, инспекции и органы контроля должны были сократить на 80%, из 54 тысяч человек должно остаться только 10 тысяч.

«Кстати, это то, что Милей пообещал в Аргентине год назад и выполнил свое обещание. У них нет войны, но они понимают, что большой государственный аппарат не способен развивать страну и приводит к войне. Так вот Милей сократил налоговую инспекцию на 75% – до 3 тысяч человек, а у нас налоговая инспекция насчитывает 24 тысячи. И нам говорят, что мы не можем позволить себе сократить их на 80%. Поэтому Аргентина сейчас лидирует в свободном мире, а в Украине война», - объясняет Святослав Дубина.

По его словам, раз у нас такая политическая элита, которая не готова защищать страну, то и бойцы на фронте будут ее не защищать, а гибнуть, и ключевая проблема – мы перестарались в своей попытке сделать так, чтобы тыл не чувствовал проблем войны.

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