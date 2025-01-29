Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

«На Аскольдовой могиле

Украинский цвет…»



Сегодня Украина чествует День памяти Героев Крут.

Среди историко-мемориальных мест, связанных с сегодняшней важной датой, и Аскольдова могила, о чем читаем в знаменитом стихотворении Павла Тычины «Памяти тридцати».

Почему украинских патриотов похоронили здесь?

Историки утверждают, что на Днепровых склонах Аскольдовой могилы в 1786 году открылось кладбище для уважения к известным киевлянам.

Здесь нашли свой покой известные общественные и культурные деятели, меценаты Василий Тарновский-старший и Василий Тарновский-младший, писатель Андрей Подолинский и его сын ученый и общественный деятель Сергей Подолинский, врач Франц Меринг, актерская супруга Николая Соловцова и Марии Глебовой, предприниматель и меценат Симиренко, председатель Биржевого комитета Киева, меценат Николай Хряков, знаменитый архитектор Георгий Шлейфер, автор «мертвой петли» военный летчик Петр Нестеров…

Постепенно Аскольдова могила превратилась в одно из красивейших мест Киева, которое местные жители называли «царством белого мрамора» и из которого открывался вид на Днепр. Некрополь состоял не просто из памятников, а из семейных подвалов высочайшего художественного уровня. Так фамильный мавзолей Василия Тарновского-младшего с семьей был обнесен железной изгородью, в которую были вмонтированы изображения лиры, а на дверце - гербовый щит. Около четырех плит из белого мрамора, у изголовья которых был семейный склеп, возвышался крест с растительным орнаментом, изготовленный тоже из белого мрамора.

Всего на Аскольдовом кладбище было похоронено около 2 тысяч известных и выдающихся людей.

Именно здесь Центральная Рада УНР решила похоронить Героев Крут 10 марта 1918 года.

«Вчера состоялись похороны студентов и гимназистов, рыцарски сложивших свои буйные головы, защищая Украину от нападения северных варваров.

…У дома Ц.Советы процессию встретило правительство: члены Совета во главе с проф.Грушевским и министры во главе с В.Голубовичем…Далее поход двинулся по улицам Фундуклеевской, Крещатику, Александровской на Аскольдову могилу».

31 мая 1919 года советские власти решили закрыть кладбище. Но самое страшное произошло в 1934 году – главы большевистской Украины решили превратить знаменитый некрополь в городской парк «Аскольдова могила». Поэтому варварски были разрушены многочисленные склепы и надгробия, которые были утилизированы, а часть статуй передали студентам Художественного института как натуру. Сохранились лишь единичные захоронения, которые перенесли в другие кладбища: Василия Тарновского на Звиренецкое, Петра Нестерова на Лукьяновское, супруги актеров Николая Соловцова и Марии Глебовой на Байковое кладбище…

Николаевскую церковь, которая была рядом, в 1936 году превратили в ресторан, а в 1938 – перестроили в парковый павильон.

В последний раз Аскольдова могила использовалась как кладбище во время нацистской оккупации Киева. Здесь организовали кладбище немецких офицеров и солдат, которых хоронили рядами под одинаковыми деревянными крестами. Эти захоронения были уничтожены после освобождения Киева. Вместо этого была устроена небольшая аллея могил военных советской армии, отличившихся при обороне и освобождении города. Позже их перенесли в парк Вечной Славы.

Сегодня Аскольдова Могила становится знаковым историко-мемориальным местом украинской столицы. Кроме Мемориала Героям Крут здесь установлен памятный знак по случаю 200-летия Тараса Шевченко, который в свое время изобразил Аскольдову могилу, установлен памятник князю Аскольду в храме Святого Николая.

(Работы авторства известных скульпторов Олеся Сидорука и Бориса Крылова).

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Не забываем и о врагах!