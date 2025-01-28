Специальным гостем финального выпуска подкаста «Закрыл раунд» в 2024 году стал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Это уже второе появление министра в подкасте, и на этот раз разговор оказался еще более насыщенным: от обсуждения личных вызовов до ракетной программы.

Михаил Федоров поделился, как менялось Министерство цифровой трансформации за последние два года. Рассказал о внедрении OKR (Objectives and Key Results) как системы целеполагания, ключевых вызовах на пути к цифровизации и привлечении талантов в государственный сектор.

Одной из ключевых тем стал искусственный интеллект. Федоров рассказал, как AI влияет на образование, управление государством и даже личную жизнь. В частности, обсуждали, как ChatGPT и подобные инструменты меняют подходы к работе, обучению и принятию решений.

Говорили и об украинской ракетной программе, которая имеет амбициозную цель произвести почти 3000 ракет в 2025 году.

Кроме профессиональных вопросов, Михаил поделился мыслями о дисциплине, борьбе с усталостью, вспомнили даже сериал «Слепая» и TikTok.

🎧 Смотрите полный выпуск разговора с Михаилом Федоровым на YouTube или слушайте на любимых платформах для подкастов!

«Закрыл раунд» — подкаст ведущих Ильи Кабачинского и Антона Полескова, исследующий технологические феномены, важные события рынка и самых интересных людей в tech-индустрии. В 2024 году «Закрыл раунд» занял 2-е место на премии MEGOGO Слушно в категории «Подкаст о науке и технологиях». Подкаст также пересек отметку в 10 000 подписчиков.

Уже три года подряд «Закрыл раунд» выходит при содействии Favbet Tech — украинской технологической компании, входящей в топ-30 IT-компаний Украины. Favbet Tech активно поддерживает развитие tech-комьюнити и инициативы, направленные на инновации в IT-секторе.